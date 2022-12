Z bezpiecznego domu na teren działań wojennych. Mieszkańcy Wielunia jeżdżą ze wsparciem dla Ukrainy

W Wieluniu, podobnie jak w innych miejscowościach w całej Polsce od 24 lutego mieszkańcy organizują pomoc dla ogarniętej wojną Ukrainy. Wśród nich są tacy, którzy z bezpiecznego domu wyjeżdżają na teren działań wojennych z transportami humanitarnymi.

Już ośmiokrotnie na Ukrainę z takimi transportami wybrał się Grzegorz Pagacz, prywatnie producent owoców prowadzący firmę w Białej pod Wieluniem. W trakcie wyjazdów znalazł się bardzo blisko działań wojennych.

Raz byłem w Jaworowie, w jednostce, którą zbombardowali Rosjanie. Wyjechałem stamtąd dwie godziny przed nalotem. Za pierwszym razem, we Lwowie, około 300 metrów ode mnie pocisk uderzył w cysterny z paliwem, a 15 minut przed wybuchem na tej samej stacji kupowałem kawę – relacjonuje Grzegorz Pagacz.

Jak mówi, początkowo jeździł z darami do Lwowa, a po ich rozładowaniu jechał na tamtejszy dworzec, skąd zabierał matki z małymi dziećmi i transportował je do centrów humanitarnych w Polsce. Wykorzystywał do tego trzy firmowe samochody. Później, kiedy osłabła fala uchodźców skupił się na transporcie leków, żywności i zaopatrywaniu jednostek wojskowych.