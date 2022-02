Zbiórki darów dla Ukrainy w Wieluniu. Gdzie są prowadzone i co jest potrzebne? FOTO

Po zbrojnym ataku Rosji na Ukrainę mieszkańcy Wielunia i okolic spontanicznie ruszyli z pomocą sąsiadom ze Wschodu. Dzięki oddolnym inicjatywom na granicę wyjechały pierwsze transporty żywności, odzieży i innych potrzebnych rzeczy. Wielunianie przyjęli już także pod swoje strzechy pierwsze rodziny uchodźców. 28 lutego w mieście rozpoczęły się zbiórki artykułów pierwszej potrzeby koordynowane przez lokalne samorządy.

Urząd Miejski przeznaczył na magazynowanie darów pomieszczenia w budynku przy Królewskiej 1, które zwolniły się po wyprowadzce szkoły muzycznej. Pomocą służą tutaj m.in. harcerze. Punkt w centrum miasta będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 14 do 18. Uruchomione zostały również zbiórki w jednostkach podległych powiatowi, w tym we wszystkich szkołach ponadpodstawowych. Swoje akcje prowadzą jednostki strażackie czy szkoły podstawowe.