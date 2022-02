Wieluń. Rodzina z Ukrainy z małym dzieckiem znalazła dach nad głową i pomoc

W niedzielę 27 lutego o godz. 6 rano do Wielunia dotarła siedmioosobowa rodzina, która upuściła ogarnięta wojną Ukrainę. Wcześniej uchodźcy musieli przebrnąć przez wiele trudów.

Bardzo się baliśmy, kiedy wybieraliśmy się do przejścia granicznego. Wszędzie był ostrzał. Kiedy mijaliśmy wielkie miasta byliśmy przerażeni i myśleliśmy tylko o tym, żeby jak najszybciej dotrzeć do przejścia granicznego - relacjonuje Alona, która wraz z rodziną, w tym z malutkim dzieckiem zdecydowała się opuścić kraj i dotrzeć do Wielunia.