Ponad 200 uchodźców w załęczańskim ośrodku "Nadwarciański Gród"

Największa grupa, 140-osobowa, przyjechała do Załęcza prosto z granicy w sobotę rano. W niedzielę dotarło kolejnych ponad 40 uchodźców. Zaopatrzenie tak wielu osób w artykuły pierwszej potrzeby było ogromnym wyzwaniem. Nie mogło się obyć bez wsparcia gminy.

Uchodźcy trafiają w różne zakątki powiatu wieluńskiego, wszędzie pomoc koordynują samorządowcy, jednak w szczególnym położeniu znalazła się gmina Pątnów. Ogromną grupę uciekinierów przyjął w krótkim czasie Ośrodek ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim. - Dziś dotarło do nas kolejnych kilkadziesiąt osób. Mamy ponad 200 uchodźców – powiedział nam we wtorek Przemysław Serweta, dyrektor ośrodka.

- Aktualnie nie trzeba przywozić niczego bezpośrednio do ośrodka. Odbieramy konkretne rzeczy z magazynów samorządowych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Działa to właściwie – nadmienia Przemysław Serweta.

Władze apelują o przemyślaną pomoc. Można w tej sprawie kontaktować się z MGOPS w Pątnowie pod numerem 43 886 51 79. Komunikat dotyczący pomocy uchodźcom z Ukrainy znajdziecie na stronie internetowej gminy. „Aktualnie zbieramy produkty spożywcze na żywienie od środy do końca tygodnia (9-13 marca) oraz będziemy przyjmować deklaracje dostarczenia produktów na kolejne tygodnie” – czytamy w komunikacie.

Sytuacja jest dynamiczna. Część uchodźców opuszcza ośrodek, organizując sobie na własną rękę transporty. - Dotarli do nas m.in. uciekinierzy z największych ukraińskich miast - Kijowa i Charkowa. Nasza gmina była jedynie dla nich przystankiem, by odpocząć, posilić się i ruszyć dalej, do dużych ośrodków miejskich – mówi wójt Olczyk.