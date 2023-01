Integracyjna zabawa z podarunkami dla ukraińskich dzieci w Wieluniu ZDJĘCIA

Ok. 260 dzieci z Ukrainy uczęszcza aktualnie do klas zerowych i szkół podstawowych na terenie powiatu wieluńskiego. 5 stycznia, czyli dzień przed prawosławną wigilią Bożego Narodzenia, zorganizowano dla nich w Wieluniu spotkanie świąteczno-noworoczne. Wydarzenie odbyło się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1, którego uczniowie i nauczyciele również zadbali o to, aby organizacyjnie wszystko było dopięte na ostatni guzik.

- Znaleźliście w naszym kraju, można powiedzieć, drugi dom. Chcielibyśmy, abyście czuli się tutaj bardzo dobrze i robimy wszystko, aby tak było – witał zgromadzonych starosta wieluński Marek Kieler.