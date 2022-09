Tłumy na prapremierze Oratorium Wieluńskiego pod batutą Krzesimira Dębskiego

Następnie scenę przejęła Orkiestra kameralna PRIMUZ pod batutą samego Krzesimira Dębskiego. Zadowolenia ze stworzonego dzieła nie krył burmistrz Paweł Okrasa, który osobiście zapowiedział prapremierę Oratorium.

To krzyk wołający o pokój, pokój, który teraz widzimy szczególnie,nie jest nam dany raz na zawsze. Widzimy, że za naszą wschodnią granicą rozgrywają się dramaty setek, tysięcy, a może nawet i milionów ukraińskich rodzin, które cierpią z powodu agresji rosyjskiego najeźdźcy. I w tym miejscu, w tym mieście to wołanie o pokój ma specjalne znaczenie i ten głos będzie bardzo, bardzo donośny. To oratorium już na stałe wejdzie do naszego miasta. To będzie coś, co zostawimy naszym potomnym jako taką pamiątkę, pamięć o 1 września 1939 roku- życzył licznie zebranym udanych wrażeń artystycznych burmistrz Okrasa.