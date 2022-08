Prapremiera Oratorium Wieluńskiego stworzonego przez Krzesimira Dębskiego 1 września w 83.rocznicę wybuchu II wojny światowej w Wieluniu

Prapremiera Oratorium Wieluńskiego stworzonego przez Krzesimira Dębskiego 1 września

Prace nad niezwykłym utworem muzycznym, który usłyszymy 1 września w Wieluniu, znany kompozytor rozpoczął jeszcze w 2019 roku. Wieluński Dom Kultury pozyskał na ten cel 50 tys. zł z Narodowego Centrum Kultury. Ze względu na pandemię na premierę trzeba było jednak poczekać do czasu, aż projekt którego założeniem jest upamiętnienie ofiar bombardowania Wielunia z 1939 roku, będą mogli obejrzeć wszyscy mieszkańcy.

- To wielkie wydarzenie artystyczne. Nie chcieliśmy robić jego premiery w czasie pandemii i związanej z nią obostrzeniami sanitarnymi, kiedy obowiązywały maseczki i określona liczba miejsc widzów. Chcieliśmy by ten wyjątkowy utwór muzyczny, który specjalnie dla Wielunia skomponował tak znany i ceniony kompozytor, jakim jest Krzesimir Dębski, wybrzmiał w szczególnym czasie i mogli usłyszeć go wszyscy. Koncert będzie miał przepiękną oprawę i na scenie pojawią się dziesiątki muzyków oraz kameralna Orkiestra PRIMUZ. W solowym występie będziemy mogli podziwiać Urszulę Kryger - mezzosopran. Koncert poprzedzi występ współpracującego z Wieluńskim Domem Kultury zespołem Lejdissimo, prowadzonego przez Zofię Szpikowską - już dzisiaj zachęca do udziału Elżbieta Kalińska, dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury.