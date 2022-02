Przegląd tygodnia z 6.02.2022 w Wieluniu. Najważniejsze wydarzenia od 30.01 do 5.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Wieluń, 6.02.2022. 30.01 - 5.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

5 lutego tradycyjnego poloneza na balu maturalnym zatańczyli tegoroczni absolwenci Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu

Ruszył nabór wniosków o 500 plus w 2022 r. Rodzice, którzy chcą otrzymać pieniądze muszą złożyć specjalny wniosek o 500 plus. Jak to zrobić? Sprawdźcie!

W sobotę, 5 lutego, w Wieluniu odbył się po raz szósty charytatywny turniej piłkarski dla dzieci. Dzięki wsparciu sponsorów udało się zebrać 7,5 tys. zł na zakup aparatu KTG dla miejscowego szpitala