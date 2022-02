Ferie zimowe 2022 w Wieluniu. Ruszyły zapisy na zajęcia. Oto oferta placówek kulturalnych

Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu

Sporo będzie się działo w ferie w Domku Harcerza. W trakcie ferii dzieci będą mogły wziąć udział w balu kostiumowym i konkursie "Poszukujemy wokalnych perełek". Zaplanowano też kilka wycieczek m.in. do Żelazowej Woli i Warszawy, edukacyjno-rekreacyjną do Łodzi oraz do Opola i Krasiejowa. Zapisy przyjmowane są pod nr tel. 43 843 87 80. Tam też można uzyskać szczegółowe informacje.