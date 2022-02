Dobro powróciło do inicjatorów akcji #GaszynChallenge. Nowoczesny sprzęt dla OSP Gaszyn od Fundacji Siepomaga

Dobro powróciło do inicjatorów akcji #GaszynChallenge. Fundacja Siepomaga przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie sprzęt warty 150 tys. zł. Do jednostki trafił m.in. zestaw specjalistycznych narzędzi do ratownictwa technicznego oraz aparaty powietrzne, kaski ochronne i inne wyposażenie ratowników. W ostatnim czasie wsparcia sprzętowego udzieliły też druhom prywatne firmy.