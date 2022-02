Ustawa covidowa odrzucona przez Sejm. Przeciwko projektowi zagłosowali także niektórzy posłowie PiS z okręgu sieradzkiego

W Sejmie upadł projekt ustawy dotyczący ochrony życia i zdrowia obywateli w czasie epidemii. Zakładał m.in., że pracownik, który nie podda się testowi, będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania, jeśli zostanie potwierdzone, iż zaraził koronawirusem innego pracownika. Zdaniem opozycji, doprowadziłoby to do tego, że pracownicy zaczęliby masowo donosić na siebie, dlatego projekt nazywano „najbardziej idiotyczną ustawą, jaką widział Sejm”.

Według projektu o odszkodowanie w wysokości ok. 15 tys. zł mógłby wystąpić zakażony koronawirusem pracownik, który wskaże okoliczności, że do infekcji doszło w miejscu pracy. . Przyznanie świadczenia miało następować w drodze decyzji wojewody, z prawem do odwołania się do sądu.