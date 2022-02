Zmiana organizacji ruchu na wyjeździe z Kauflandu w Wieluniu. W ulicę ks. J. Popiełuszki można skręcić tylko w prawo

Upłynni się jednocześnie komunikacja na wąskim wyjeździe z Kauflandu. Do tej pory kierowcy długo oczekujący na możliwość skrętu w lewo lub jazdy prosto blokowali tych, którzy chcieli skręcić w prawo. Teraz wszyscy muszą kierować się w stronę ronda na Warszawskiej.

Skrzyżowanie z dojazdami do Kauflandu i Era Parku to najbardziej problematyczny punkt na ul. ks. J. Popiełuszki. Kierowcy, którzy liczyli, że sytuację poprawi kosztująca 12 mln zł przebudowa arterii, poczuli się zawiedzeni. Przeorganizowano inne skrzyżowania, a tu niewiele się zmieniło. Nie brak opinii, że jest wręcz trudniej włączyć się do ruchu niż przed przebudową.