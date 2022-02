Miejska Biblioteka i Towarzystwo Przyjaciół Wielunia zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Marii Ewy Aulich

Celem konkursu jest zachowanie w pamięci i dorobku Marii Ewy Aulich. Poetka i dziennikarka urodziła się w Wieluniu. I zawsze do niego z chęcią wracała, spotykając się z mieszkańcami i czytelnikami. Była ambasadorką naszego miasta w Warszawie. Chcemy uczcić jej pamięć, a przy okazji odkryć nowe talenty poetyckiej. Nasz konkurs jest do tego świetną okazją. Będzie to bowiem prezentacja twórczości poetyckiej młodych poetów i publikacja wierszy, a także doskonalenie warsztatu poetyckiego uczestników i wymiana doświadczeń - zachęca do udziału w konkursie Iwona Podeszwa, dyrektor MIGBP w Wieluniu.