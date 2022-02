Darmowe testy na COVID w Łódzkiem - LISTA APTEK

W których aptekach w Łódzkiem można wykonać test na obecność koronawirusa?

Na mapie na stronie gov.pl znajdują się 22 apteki z województwa łódzkiego, w których można wykonać szybki test antygenowy na obecność koronawirusa. Ze względów bezpieczeństwa w aptekach są dwa osobne wejścia i specjalnie wydzielona przestrzeń do wykonywania testów. Co istotne, aby zrobić test nie musimy mieć skierowania, a wyniki często są dostępne już nawet po piętnastu minutach.

Testy w aptekach są bezpłatne. Nie płaci za nie pacjent tylko Narodowy Fundusz Zdrowia. Co istotne do wykonania badania nie jest potrzebne skierowanie. Przeszkolony do tego farmaceuta pobierze od pacjenta wymaz z nosa i gardła, a wynik badania zaraportuje do systemu EWP. Pacjent otrzyma wynik za pośrednictwem smsa lub przez konto IKP.