50 dzieci z Ukrainy rozpoczęło naukę w szkole w Załęczu Małym

- To dla nas wielkie wyzwanie. Wcześniej podejmowały u nas naukę pojedyncze dzieci z Ukrainy, Niemiec, czy Anglii, dobrze się zaaklimatyzowały, ale teraz przyszło nam zająć się niesamowicie dużą grupą obcojęzycznych dzieci. Sami dopiero będziemy zdobywać doświadczenia i uczyć się tej zupełnie nowej dla nas sytuacji - mówi Elżbieta Krzemińska, dyrektor szkoły Zespół Szkół Samorządowych w Załęczu Małym.

Do tej pory do placówki uczęszczało 140 uczniów. Dla kolejnych 50 dzieci z Ukrainy utworzone zostały trzy oddziały przygotowawcze – dla klas I-III, IV-VI oraz VII-VIII. Szefowa szkoły podkreśla, że kluczowe zadania, jakie stoją przed kadrą nauczycielską w najbliższym czasie, to nauka młodych obywateli Ukrainy podstaw języka polskiego i integracja z miejscowymi uczniami.