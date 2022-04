Tajemnicze zniknięcie umowy z kancelarią. Paweł Okrasa sugeruje udział byłej skarbnik. Anna Freus zdradza powody odejścia z urzędu

Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Wieluniu zakończyła kontrolę procesu zawarcia przez burmistrza Pawła Okrasę umowy z kancelarią prawną, która ma reprezentować gminę w sądowym sporze z powiatem wieluńskim. Zespół kontrolny wskazuje szereg nieprawidłowości, do jakich miało dojść w związku z zawarciem przez burmistrza umowy na 150 tys. zł. Członkowie komisji prowadzący kontrolę podnoszą między innymi, że Paweł Okrasa przedstawił im duplikat umowy twierdząc, że jest to oryginał, przez co dopuścił się poświadczenia nieprawdy. Zespół kontrolny doszedł do takich wniosków między innymi po rozmowie z byłą skarbnik Anną Freus. Oryginalnej umowy członkowie komisji nie widzieli do dziś, bowiem ta zaginęła w urzędzie. W efekcie przeprowadzonej kontroli sprawą umowy najprawdopodobniej zajmie się prokuratura. Tego chciałby także burmistrz Paweł Okrasa między innymi w związku z zaginięciem oryginalnego dokumentu. Burmistrz sugeruje, że mogła z tym mieć związek była skarbnik.