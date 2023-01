Ogłoszono przetarg na rewitalizację odcinka linii kolejowej 181 Kępno-Oleśnica. To szansa na skomunikowanie Wielunia z Wrocławiem

Podniesienie standardu linii kolejowej 181 na odcinku Kępno-Oleśnica staje się coraz bardziej realne. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła właśnie przetarg na rewitalizację 47 km szlaku wraz z jego elektryfikacją. Wciąż jednak pod znakiem zapytania stoi finansowanie tej inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy. Inwestor zastrzegł, że przy braku tych środków przetarg może zostać unieważniony.

Likwidacja „wąskiego gardła” na linii 181 stworzy realne możliwości przywrócenia przewozów między Wieluniem i Wrocławiem. Z regularnych połączeń kolejowych skorzystaliby m.in. liczni studenci wrocławskich uczelni z Wielunia i okolic. Aktualnie torem między Kępnem i Oleśnicą sporadycznie kursują jedynie pociągi towarowe. Kiepski stan przestarzałej infrastruktury ogranicza prędkość składów do 40 km/h, a miejscami nawet do 20 km/h, co w praktyce wyklucza prowadzenie ruchu pasażerskiego.