Mieszkańcy powiatu wieluńskiego na zdjęciach sprzed lat. Tak się żyło w okolicznych wioskach

Mieszkańcy powiatu wieluńskiego blisko 10 lat temu

W polu, lesie czy ogrodzie. Podczas wykonywania pracy czy też w trakcie wypoczynku. W takich sytuacjach pojazd Google uchwycił mieszkańców powiatu wieluńskiego 10 a nawet 12 lat temu. Poznajesz te osoby i miejsca? Być może na fotografiach sprzed lat znajdziesz siebie lub swoich bliskich. Nie ma nic piękniejszego niż wspomnienia, dlatego zachęcamy do wirtualnego spaceru w przeszłość. Niestety, wśród zdjęć zabrakło ujęć z gminy Czarnożyły i Ostrówek. Pojazd Google bowiem właśnie te gminy w powiecie wieluńskim w tych latach ominął.

Google Street View to popularna usługa, która przy użyciu milionów panoramicznych zdjęć przenosi świat realny do wirtualnego. Dzięki niej w dowolnej chwili możesz zajrzeć w dowolny zakamarek wybranej miejscowości. My również postanowiliśmy skorzystać z tej możliwości i przespacerować się po wioskach powiatu wieluńskiego. Zobaczcie, na jakie ujęcia natrafiliśmy.