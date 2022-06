Modernizacja stacji 110/15kV w Wieluniu. Zwiększą się możliwości przyłączania OZE, będzie też tutaj ładowarka aut elektrycznych FOTO

Główny Punkt Zasilania (GPZ) przy ul. Sieradzkiej w Wieluniu to elektroenergetyczne serce miasta i gminy. Zasilany jest czterema liniami wysokiego napięcia (110 kV), które łączą Wieluń z Trębaczewem, Złoczewem, Janinowem i Wieruszowem (dwie ostatnie stanowią powiązanie sieci PGE Dystrybucja z siecią Energa Operator). Z wieluńskiego GPZ energia elektryczna rozprowadzona jest liniami średniego napięcia (15kV) do lokalnych stacji transformatorowych, z których następnie prąd o niskim napięciu trafia do odbiorców.

Na terenie Głównego Punktu Zasilania prowadzona jest duża inwestycja, współfinansowana z funduszy europejskich. Modernizacja infrastruktury przy Sieradzkiej jest w części odpowiedzią na rozwój energetyki odnawialnej w regionie.

- Realizacja inwestycji zwiększy możliwości przyłączenia OZE do sieci, co jest istotne z punktu widzenia planowanych ograniczeń produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych – wyjaśnia Andrzej Piętka, dyrektor generalny łódzkiego oddziału PGE Dystrybucja.