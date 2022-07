Droga od Sieradzkiej do Warszawskiej w Wieluniu ma być gotowa w 2024 r. Jest duże dofinansowanie do inwestycji, ale bez ronda

Przedłużenie ul. Popiełuszki w Wieluniu

Projekt ma już długą historię, a według burmistrza Pawła Okrasy jest to jedna z priorytetowych inwestycji dla Wielunia. Kolejne próby pozyskania dofinansowania do budowy przedłużenia ul. ks. J. Popiełuszki kończyły się jednak niepowodzeniami. Udało się to w końcu w drugim rozdaniu Programu Inwestycji Strategicznych, z którego przyznano gminie 18,7 mln zł.

Inwestycja obejmie przebudowę ulicy Ciepłowniczej na odcinku od Sieradzkiej do szkoły muzycznej, a dalej budowę całkiem nowej drogi dochodzącej do ronda Praw Kobiet na połączeniu Warszawskiej i Popiełuszki. Harmonogram zakłada, że droga będzie gotowa w 2024 r. Przetarg miałby zostać ogłoszony jeszcze w trzecim kwartale br.

Łączna wartość przedsięwzięcia, jaka widnieje w budżecie gminy Wieluń, to niespełna 20 mln zł. To jednak kwota wynikająca ze starego kosztorysu. Jego aktualizacja, która została już zlecona przez ratusz, pokaże, ile realnie może pochłonąć inwestycja. Zarazem skorygowane zostaną pewne rozwiązania techniczne.