Ciepłownia w Wieluniu wchodzi w biomasę. O połowę spadną milionowe opłaty klimatyczne, które powodują wzrost rachunków za ciepło Zbigniew Rybczyński

EC w Wieluniu znacznie zmniejszy zużycie węgla do produkcji ciepła. Będzie to możliwe dzięki kotłowni opalanej biomasą, która jest w trakcie budowy. Inwestycja warta 23 mln zł zmniejszy presję na podwyżki rachunków dla mieszkańców i instytucji podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej.