Unikalny grzyb w Rudzie pod Wieluniem. Pracownik Przedsiębiorstwa Komunalnego znalazł trzy sztuki okratka australijskiego

Sezon na grzyby w lasach powiatu wieluńskiego już trwa. Miłośnicy grzybobrania już od jakiegoś czasu znajdują dorodne okazy. Jak się okazuje, w podwieluńskich lasach można znaleźć także bardzo nietypowe grzyby. Takim znaleziskiem zaowocował weekendowy spacer po lesie pana Andrzeja, pracownika Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu.

Pan Andrzej wybrał się do lasu w Rudzie pod Wieluniem i natknął się na trzy sztuki okratka australijskiego. To grzyb, którego naprawdę trudno pomylić z jakimkolwiek innym. Okratek australijski ze względu na swój charakterystyczny wygląd nazywany jest "palcami diabła" lub "czerwoną ośmiornicą". Grzyb występuje głównie w Australii. do Polski trafił prawdopodobnie przywieziony wraz z ziemią i australijskimi roślinami do ogrodów botanicznych. Możliwe także, że za jego pojawienie się w Europie odpowiadają migrujące ptaki, które wcześniej spożyły owady z zarodnikami okratka.