W weekend na Placu Kazimierza Wielkiego odbędzie się Wieluński Jarmark Wielkanocny Daniel Sibiak

Urząd Miasta i Gminy Wieluń oraz Wieluński Dom Kultury zapraszają w weekend 23 i 24 marca na Wielkanocny Jarmark. W tym roku odbędzie się on na Placu Kazimierza Wielkiego i potrwa dwa dni. To nowość w porównaniu do poprzednich lat. Wówczas organizowano go zazwyczaj w niedzielę.