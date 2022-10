Nieudolna naprawa ścieżki rowerowej na ul. ks. J. Popiełuszki w Wieluniu. Uszkodzenia powstały w trakcie budowy ekranów dźwiękochłonnych

Budowa ekranów akustycznych oddzielających budynki wielorodzinne od ulicy ks. J. Popiełuszki została zakończona. Poszło na to z budżetu gminy 700 tys. zł. Po robocie z użyciem ciężkiego sprzętu pozostały jednak usterki w gminnej infrastruktury. Uszkodzona została m.in. ścieżka rowerowa, co skutkowało wycięciem fragmentu asfaltowej nawierzchni i ułożeniem nowej. Nie takiej jednak naprawy oczekiwano. Nie dosyć że robota się dłużyła, to jeszcze została wykonana w sposób będący nie do zaakceptowania dla rowerzystów.

- Na moje oko rzucili tam masę na zimno, którą uklepali łopatami. Typowa amatorka. Ciekawi mnie, czy ktoś w ogóle miał nadzór nad tą naprawą - komentuje nasz Czytelnik.

Naprawiony odcinek ścieżki budzi także zastrzeżenia inwestora - Urzędu Miejskiego. Naczelnik wydziału inwestycji i rozwoju Maciej Preś nie widzi możliwości, aby dokonać odbioru technicznego jezdni rowerowej w takim stanie. Jak wyjaśnia, naprawę zlecił na swój koszt wykonawca ekranów akustycznych. Firmę zobowiązano także do odtworzenia zniszczonych pasów zieleni.