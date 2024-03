Otwarcie miasteczka ruchu drogowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Wieluniu

We wtorek 19 marca w Szkole Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu oficjalnie otwarto nowe miasteczko ruchu drogowego. Miasteczko zostało dofinansowane z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach projektu "Podnoszenie bezpieczeństwa na drogach w gminie Wieluń. Infrastruktura i środowisko.

Całkowity koszt inwestycji, którą oficjalnie otwarto we wtorek to ponad 390 tys. zł.

Jesteśmy z tego miasteczka bardzo dumni. Oczywiście czekamy na piękną zieleń i ukwiecenie tego tereny, ale wierzymy mocno, że to miasteczko przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa na w Wieluniu, a nasi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi, jak również wszyscy uczniowie szkół i przedszkoli gminy Wieluń będa mogli realizować treści związane z bezpieczeństwem, uczyć się znaków drogowych, a następnie przystępować do egzaminu na kartę rowerową. Być może także brać udział w wielu konkurach związanych z bezpieczeństwem - mówiła Małgorzata Żuchowska, dyrektor SP nr 4 w Wieluniu.