Ważna droga na os. Wyszyńskiego w Wieluniu doczekała się remontu. Są utrudnienia

Wyremontowana zostanie cała droga od skrzyżowania z ul. Wendta do ronda komunikującego osiedle z ul. 18 Stycznia. Od kilku lat monitował o to Zarząd Osiedla nr 6.

Droga znajduje się w większości na gruntach Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pozostała część jest własnością Gminy Wieluń. Inwestycja jest realizowana w porozumieniu WSM i ratusza.

- My płacimy za swój odcinek, gmina za swój. Udział WSM to ponad 100 tys. zł. Mówimy o remoncie samej drogi od Wendta do ronda, która pełni ważną rolę komunikacyjną, nie wchodzimy natomiast w przestrzenie parkingowe. Umowa zakłada wykonanie robót do końca listopada – mówi Robert Kaja, prezes spółdzielni.