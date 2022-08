Kolej plus. Miliard zł na realizację trzech projektów. Władze województwa i PKP podpisały dzisiaj w Ostrówku umowę na realizację zadań

Wyniki naboru do programu Kolej Plus zostały ogłoszone 20 kwietnia. Pula dofinansowań została zwiększona z 5,6 mld zł do 11 mld zł. Pozwoli to na realizację 34 inwestycji. To łącznie 1.200 kilometrów linii kolejowych. O finansowanie rywalizowało w ostatnim etapie 47 zadań z całej Polski. Na liście wybranych projektów są wszystkie trzy zgłoszone przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. To budowa liczącej około 30 kilometrów linii kolejowej z Wielunia do Chorzewa Siemkowic, która zapewni mieszkańcom tej części województwa bezpośrednie połączenie z Łodzią. Mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do kolei dzięki budowie 5 nowych przystanków kolejowych; Wieluń Berlinek, Ruda, Wierzchlas, Drobnice, Siemkowice. Obiekty zapewnią komfortowe warunki oczekiwania na pociąg. Będą wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Szacuje się, że po budowie nowej linii czas przejazdu z Wielunia do stolicy województwa wyniesie około 1h 39 min.