Dziś spotkanie w sprawie obwodnicy Wielunia. Do 22 kwietnia można składać uwagi

Aktualne materiały projektowe są dostępne na stronie obwodnicawielunia.pl (zakładka "do pobrania"). Tam też znajduje się formularz konsultacyjny, na którym mieszkańcy mogą składać swoje uwagi w terminie do 22 kwietnia. Wielkoformatowe wydruki opracowań dla obwodnicy są dostępne do wglądu w ratuszu (sala nr 11 na piętrze) – od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 15.