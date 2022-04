Obwodnica Wielunia. Na stole nadal trzy warianty przebiegu drogi

Rzecznik GDDKiA: Musiało dojść do nieporozumienia

6 kwietnia ujrzały światło dzienne materiały projektowe powstałe w ramach drugiego etapu przygotowań do budowy obwodnicy, którym jest opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. To zarazem początek kolejnej tury konsultacji społecznych. Nastroje są nerwowe. Mieszkańcy domagają się wyjaśnień, dlaczego w opublikowanej dokumentacji nadal widnieje wariant nr 3, skoro miał nie być brany pod uwagę w dalszych pracach.

- To chyba jakaś prowokacja! – nie dowierzają mieszkańcy, dla których wariant nr 3 obwodnicy jest nie do przyjęcia. Od kilku miesięcy żyli w przekonaniu, że ten przebieg trasy został wyrzucony do kosza. Tak zrozumieli z deklaracji, którą złożył podczas wizyty w Wieluniu sam minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W grze miały pozostać tylko dwa warianty po zachodniej stronie miasta. Teraz okazuje się, że w dalszym ciągu analizowane są - formalnie na równych prawach - trzy korytarze obwodnicy.

- Niepoważne to wszystko jest. To co, mamy teraz znowu organizować się i oprotestować koncepcję, która rzekomo została skreślona? Gdyby taka deklaracja padła z ust np. burmistrza, to można jeszcze byłoby wziąć na to poprawkę. Ale wypowiedział ją przecież sam minister – denerwuje się mieszkanka Widoradza.

O wyjaśnienia w tej sprawie wystąpiliśmy do łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który prowadzi proces inwestycyjny, oraz do Ministerstwa Infrastruktury. - Musiało dojść do jakiegoś nieporozumienia. Nie potrafię powiedzieć, co mogło być tego przyczyną. Na obecną chwilę, w dalszym ciągu analizowane są trzy warianty – odpisał Maciej Zalewski, rzecznik GDDKiA w Łodzi. Odpowiedzi z resortu do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy.

ZOBACZ W GALERII ZDJĘĆ: TERENY, PRZEZ KTÓRE WYTYCZONO WARIANT 3 OBWODNICY