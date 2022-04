Dramatyczny apel o pomoc dla Marzeny Zabłockiej z Wielunia. Pomóc może każdy

Tym razem swojskie słodkości będzie można zakupić w niedzielę, 24 kwietnia pod kościołami: Świętego Stanisława w Wieluniu, w Popowicach, Gaszynie i Kadłubie.Póki co, zbierane są zgłoszenia na upieczenie ciasta. Niestety, wciąż sporo ich brakuje.

Pieczesz ciasto-pomóż ocalić życie. Dla Ciebie, Ciebie i Ciebie to tylko 1 ciasto... Dla nas to 4 pojemniki do sprzedaży. Błagam nie bądźcie obojętni- apeluje Paulina Smejda, jedna z organizatorek kiermaszów.