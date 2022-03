Marzena walczy z chłoniakiem IV stopnia. Jedyną szansą dla wielunianki jest terapia za 1,5 mln zł

Nigdy nie sądziłam, że znajdę się w sytuacji, w której jestem obecnie. Młoda, energiczna osoba, nieco po 30 i druzgocąca diagnoza. Informacja ta wywróciła moje życie do góry nogami w marcu 2021. Zajęło mi chwilę czasu, zanim ułożyłam sobie to w głowie i stwierdziłam, że trzeba walczyć - mam dla kogo, mam wspaniałą rodzinę! Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby moja kochana córeczka miała w przyszłości oglądać mamę tylko na zdjęciach- prosi o pomoc wielunianka.

Marzena Zabłocka ma dopiero 32 lata. Od 7 lat jest szczęśliwą mężatką. Jej życie dopełniło pojawienie się na świecie córeczki. Wiktoria ma obecnie 3 latka. Rok temu Marzena usłyszała diagnozę, która wywróciła jej życie do góry nogami. Chłoniak nieziarniczy IV stopnia. Chłoniak DLBCL jest chłoniakiem agresywnym co oznacza, że szybko postępuje. IV stopień jest najbardziej zaawansowanym i oznacza zajęte węzły chłonne oraz narząd pozawęzłowy.

Choć początkowo rezultaty były obiecujące, to każdorazowo badanie obrazowe zmian w moim ciele sprowadzało mnie twardo na ziemię. Żadne z 13 wlewów chemioterapii nie pozwoliło mi na zwalczenie choroby. Jednak ja się nie poddaje i postaram się zrobić wszystko co tylko możliwe, by znów móc być zdrową. Choć jest mi niezmiernie ciężko dzielić się swoją prywatnością i problemami, to wiem, że sama tej walki nie wygram- apeluje Marzena Zabłocka.

Jedyną szansą dla mieszkanki Wielunia nierefundowana w Polsce terapia CAR-T, której koszt to aż 1,5 mln zł. Marzena dzielnie walczy z chorobą już do ponad roku. Jednak tak wysoki koszt terapii jest dla niej ścianą nie do przejścia. Organizm 32-latki jest bardzo osłabiony. Nie ma szans na to, by podjęła ona jakąkolwiek pracę.