Od udanej zbiórki do szczęśliwego powrotu do domu. Historia serduszka małego Frania z Czastar

W Stanach Zjednoczonych leczą serca w kilku klinikach, jak choćby Stamford, Boston czy Pittsburgh. Nic więc dziwnego, że to właśnie tam najczęściej zgłaszają się rodzice dzieci, których serduszko wymaga interwencji. Rodzice Frania Strózika z Czastar pisali w sprawie swojego synka do dwóch klinik: w Bostonie i Pittsburghu. Obie kliniki się odezwały i zakwalifikowały Frania do operacji. Kilka dni później rodzice otrzymali dokładny opis, co Franio będzie miał robione podczas operacji. Klinika robi również wycenę operacji i po zebraniu wyznaczonej kwoty, wyznacza termin. Oczywiście, cały proces trwa, a formalności jest sporo, jak choćby przygotowanie kompletnej dokumentacji medycznej, przetłumaczenie i przesłanie jej do kliniki.

Pomogła nam bardzo Fundacja Najdroższa Blizna. Jest to fundacja, która zajmuje się typowo formalnościami. Jeśli ktoś nie zna języka czy też nie bardzo wie, gdzie się zgłosić, co zrobić, to oni pomagają – zapewnia Magdalena Strózik, mama Franka.