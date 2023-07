Zawody sportowo-pożarnicze w gminie Pątnów. Zdrowa rywalizacja i dużo dobrej zabawy

Podziękowania należą się naszym druhom za ogrom pracy włożonej w świetne przygotowanie się do zawodów, co zaowocowało takim wynikiem. Dziękujemy również wszystkim, którzy w nas wierzyli. Wszystkim dopingującym na trybunach, bez których nie było by tego. W tym roku, po raz pierwszy w szeregach naszej jednostki pojawiły się drużyny MDP oraz DDP. Mamy dzięki temu wielkie powody do dumy- komentują strażacy z OSP Grębień, którzy pierwsze miejsce zajmują w zawodach już po raz trzeci.