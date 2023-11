OSP KSRG Opojowice z nowym wozem. Skorzystała także jednostka z Kątów Natalia Ptak

Nowe, piękne i potężne Volvo trafiło do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Opojowicach. Auto zostało uroczyście powitane w piątek, 24 listopada. Były syreny, fajerwerki i życzenia. Wiwatowała cała wieś, a z gratulacjami do druhów z Opojowic przyjechali przedstawiciele lokalnych władz, PSP oraz zaprzyjaźnionych jednostek. Na tym, że nowy nabytek trafił do Opojowic skorzystali także strażacy z Kątów, gdzie trafił dotychczasowy wóz strażacki użytkowany przez OSP Opojowice.