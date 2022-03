Tomasz Kącki, były wójt gminy Mokrsko p.o. kierownika ŚDS w Strobinie

Tomasz Kącki był wójtem gminy Mokrsko w latach 2006-2018. Po trzech kadencjach na stanowisku nie ubiegał się o reelekcję w 2018 roku. Swoją decyzję tłumaczył wówczas skupieniem się na prowadzeniu Kwalifikowanej Szkółki Roślin Jagodowych. Prowadzi bowiem duże gospodarstwo, położone w Krzyworzece i Kurowie. Zaledwie rok później postanowił jednak spróbować swoich sił na wyższym szczeblu. W wyborach w 2019 roku startował na posła z listy Koalicji Obywatelskiej. Oddano na niego 837 głosów, co nie wystarczyło, by zdobyć mandat. Teraz wraca do pracy, którą zajmował się zanim został wójtem. Obecnie pełni obowiązki kierownika ŚDS w Strobinie.

- Mam w tym zawodzie doświadczenie. W latach 1998 – 2004 byłem kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku. W 2002 roku po raz pierwszy ubiegłem się o urząd wójta gminy Mokrsko. Wówczas ich nie wygrałem i z wiadomych względów musiałem zmienić pracę. Znalazłem ją wówczas w ŚDS w Strobinie, gdzie pracowałem jako terapeuta i kierowca od 2004 do 2006 roku. Teraz tu wróciłem i zostałem miło przyjęty. Okazało się, że uczestnicy mnie jeszcze pamiętają - mówi Tomasz Kącki, któremu Grzegorz Turalczyk, wójt gminy Konopnica tymczasowo powierzył pełnienie obowiązków kierownika ŚDS. W styczniu na stanowisko ogłoszono konkurs. Zgłosiła się tylko jedna osoba, ale jak wyjaśnia wójt nie spełniła wymagań.