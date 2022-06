To będzie wyjątkowy spacer. Trwają zapisy uczestników

Spacer zaplanowano 9 lipca .Potrwa od 1,5 do 2 godzin. Zbiórka uczestników odbędzie się o godzinie 10.30 przed biurowcem Cementowni Warta S.A. Organizator zapewnia transport na trasie Cementownia Warta S.A. - Bobrowniki. Dla wszystkich uczestników przewidziano także poczęstunek oraz gadżety programu Eko Warta.

- Wczesne lato to czas szczególnej obfitości jeżeli chodzi o rośliny - można je podziwiać lub poznawać, ale także zbierać w celach kulinarnych, kosmetycznych czy leczniczych. Zapraszamy na wycieczkę tropem lokalnej flory(a zarazem i fauny, bo przecież często te dwa światy się przenikają), na której opowiemy o tym, co rośnie wokół nas: na trawniku, na łące, na skraju nieużytków, na miejscach rekultywacji - zapowiada prowadząca Kaja Nowakowska. - Zostaniemy przedstawieni sobie z imienia, usłyszymy ciekawostki, rozpoznamy rodowody napotkanych roślin, historię, ich miejsce w kulturze oraz co równie ważne - zastosowania praktyczne. Które rośliny możemy dorzucić do sałatki albo lemoniady, a które do zupy lub zapiekanki? Jaka przyda nam się, kiedy ugryzie nas komar czy pszczoła albo złapie katar i alergia? Jakie lepiej omijać szerokim łukiem, a które warto zebrać na do domowej apteczki czy kosmetyczki? Czy mamy wokół rośliny barwierskie? Na te pytania i na wiele więcej odpowiemy sobie na naszym spacerze.