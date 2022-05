Targi Rolno - Ogrodnicze 2022 w Sulmierzycach. Trzecia edycja imprezy przyciągnęła tłumy ZDJĘCIA

W niedzielę 8 maja o godz. 8 rano wystartowały III Targi Rolni - Ogrodnicze w Sulmierzycach. Na tamtejsze targowisko ściągnęli wystawcy z całego województwa łódzkiego. W tym roku swoje produkty oferowało 90 wystawców, czyli o 20 więcej niż w roku ubiegłym.

Jak widać ludzi jest bardzo dużo, przyjechali z różnych stron, nie tylko z naszego województwa i bardzo się z tego cieszę. Widać, że te targi się przyjęły, jest taka potrzeba nie tylko wśród mieszkańców. Na początku chodziło o to, żeby oferta była tylko dla nich, ale okazuje się, że są wystawcy z kilku powiatów, być może nawet województw. Jest to miejsce, do którego przyjeżdżają ludzie z daleka po to, żeby te zakupy zrobić - mówił podczas tegorocznych targów wójt gminy Sulmierzyce Gabriel Orzeszek.