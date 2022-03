Strażacy ze Skomlina uratowali sarnę, która wpadła do rowu melioracyjnego Daniel Sibiak

Tym razem nie do pożaru, czy wypadku, ale do... sarny, która ugrzęzła w rowie melioracyjnym w Wygodzie ruszyli z pomocą strażacy z OSP Skomlin. Aby wyciągnąć przestraszone zwierzę, trzeba było użyć linki oraz szelek do pracy na wysokości