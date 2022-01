Stanowski i Najman starli się w Wieluniu ZDJĘCIA, FILM

Nie milkną echa gali MMA-VIP 4, którą Marcin Najman zamierza zorganizować w Wieluniu. Na środę 26 stycznia swoja wizytę w mieście zapowiedział Krzysztof Stanowski, główny krytyk pomysłu organizacji wydarzenia, którego twarzą stał się były lider pruszkowskiej mafii Andrzej Zieliński „Słowik”. Wizyta Stanowskiego przyciągnęła tłumy do centrum Wielunia. Do miasta już przed godziną 13:30 przyjechał też Marcin Najman. Zwolennicy kontrowersyjnej gali stanęli pod starostwem z transparentami z hasłami „Konstytucyjne prawo do pracy dla każdego Polaka”, oraz „Stop hipokryzji Stanowskiego”. Najman, jak mówił, przyjechał do Wielunia, aby zaprotestować wobec działań dziennikarza, który robi wszystko, by zbojkotować galę.

Po niedługim czasie wszyscy zebrani przenieśli się pod wieluński ratusz, gdzie zwolennicy i przeciwnicy gali oczekiwali na Krzysztofa Stanowskiego. Ten, zgodnie z zapowiedzią pojawił się pod siedzibą urzędu miejskiego kilkanaście minut przed godziną 14.