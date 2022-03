Znany popularyzator nauki Tomasz Rożek odwiedzi Wieluń 21 marca. Impreza sportowa Marcina Możdżonka odbędzie się w innym terminie

O sztucznej inteligencji oraz jej zastosowaniach (m.in. w medycynie i edukacji) będzie opowiadał Tomasz Rożek w auli I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu. Spotkanie młodzieży z doktorem nauk fizycznych, dziennikarzem i popularyzatorem nauki odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 21 marca. Swoją wizytę w wieluńskim ogólniaku dr Rożek zapowiedział już na początku lutego. Było to pokłosiem wydarzeń wokół kontrowersyjnej imprezy MMA, do której ostatecznie w Wieluniu nie doszło. Zarówno uczniowie szkoły z ul. Nadodrzańskiej, jak i Rożek publicznie sprzeciwili się organizowaniu w miejskiej hali sportowej wydarzenia firmowanego przez dawnego bossa gangu pruszkowskiego.

W innym terminie odwiedzi natomiast Wieluń utytułowany siatkarz Marcin Możdżonek ze swoją Fundacją, która organizuje treningi i turnieje siatkarskie dla dzieci. „Wstępnie planowaliśmy zrobić to już w tym miesiącu, jednak chyba wszyscy jesteśmy świadomi, że są w tej chwili sprawy ważniejsze. Wiedzą o tym doskonale mieszkańcy Wielunia, którzy ze wszystkich sił zaangażowali się w pomoc naszym sąsiadom z Ukrainy. Macie wielkie serca, a to kolejny dowód na to, że warto Was będzie odwiedzić” – poinformował 17 marca Możdżonek w mediach społecznościowych.