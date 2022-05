Ruszyła zbiórka na Integracyjny Plac Zabaw w Wieluniu. Zobaczcie poruszający filmik

Integracyjny Plac Zabaw ma być miejscem, gdzie dzieci, zarówno zdrowe jak i te z niepełnosprawnością, będą mogły bawić się bez barier. By jednak marzenie to mogło się spełnić, potrzeba aż 500 tysięcy złotych. Taka właśnie jest kwota orientacyjna stworzenia tego wyjątkowego miejsca. O pomoc w zebraniu tej kwoty apeluje Rada Rodziców Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu.

W naszych wyobrażeniach widzimy wszystkie dzieci - te zdrowe i te z niepełnosprawnościami: kręcące się na karuzeli, huśtające na huśtawce i słyszymy ich śmiech niosący się dookoła. Teraz niestety jest to niemożliwe, ponieważ nasz obecny plac zabaw nie jest przystosowany do tego, by bawiły się na nim dzieci z ograniczeniami. Co więcej, z naszej wiedzy wynika, że takiego miejsca nie ma w promieniu 100 km od Wielunia- proszą o wsparcie organizatorzy zbiórki.