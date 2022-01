Próba ośmieszenia WOSiR-u i Urzędu Miejskiego. Są pierwsze skutki decyzji o organizacji Gali MMA-VIP w Wieluniu

Jednak to nie koniec konsekwencji. Najbardziej bowiem skupiono się na miejscu, gdzie Gala MMA-VIP 4 ma się odbyć. Choć sam Najman miejsce to wychwalał, to użytkownicy internetowi nie pozostawili na hali suchej nitki. Została ona przemianowana na „Halę Sportową im. Patologii Najmana w Wieluniu" czy „Halę Sportową im. Patologii Polskiej". Wpisując w wyszukiwarce Google hasło „Hala WOSiR Wieluń" można spotkać się z niechlubnymi wynikami wyszukań. Z minuty na minutę poleciała też ocena hali w Google. Podobnie też stało się z wieluńskim urzędem. O ile nazwa hali wyświetla się już dziś normalnie, to w przypadku wieluńskiego magistratu wciąż widnieje "Urząd Miejski w Wieluniu siedziba patologii". Obecnie ocena UM w Wieluniu w Google wynosi 1,2. Są też propozycje godzin otwarcia urzędu. Szczegóły w naszej galerii zdjęć.