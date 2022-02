Ostrzeżenie dla mieszkańców powiatu wieluńskiego i okolic. Silny wiatr da się we znaki

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, lokalnie do 115 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Rano lokalnie możliwe burze i opady krupy śnieżnej- informuje Lech Buchert z IMGW w Poznaniu.

Ostatnio mocniej powiało pod koniec stycznia. Przez weekend strażacy z Wielunia i okolic interweniowali 61 razy, w tym 31 do połamanych drzew, 18 do do uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych i 6 na budynkach mieszkalnych. Łącznie do akcji wyjechało 386 strażaków OSP i 54 z PSP. Bez prądu musieli sobie radzić mieszkańcy kilku gmin.