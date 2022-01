Skutki wichury w Wieluniu i okolicach. W akcji ponad 400 strażaków Natalia Ptak

To był bardzo niespokojny weekend. W związku z szalejącymi w regionie wichurami od piątku strażacy z Wielunia i okolic interweniowali 61 razy, w tym 31 do połamanych drzew, 18 do do uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych i 6 na budynkach mieszkalnych. Łącznie do akcji wyjechało 386 strażaków OSP i 54 z PSP.