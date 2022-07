Najbogatsze gminy pow.: wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego RANKING 2022

Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Finansów rankingiem gmin z najwyższym dochodem podatkowym w przeliczeniu na mieszkańca najbogatszą gminą w Polsce, podobnie jak w latach ubiegłych jest Kleszczów. Jak wypały samorządy z powiatów: wieluńskiego, wieruszowskiego i pajęczańskiego?

W pierwszej dziesiątce najbogatszych gmin znalazły się dwa samorządy z powiatu pajęczańskiego: Rząśnia i Sulmierzyce. Rząśnia zajmuje w tym zestawieniu 3 miejsce.

Na wysoki wskaźnik, jak podkreśla wójt gminy Tomasz Stolarczyk, wpływ mają przede wszystkim dochody z wydobycia węgla, a także ze zwałowiska zewnętrznego i oczywiście środki unijne. Dobra passa, jeśli chodzi o podatek eksploatacyjny, dobiega końca.

W 2023 roku będzie on wypłacony po raz ostatni i to znacznie mniejszy w porównaniu do wcześniejszych. Dochody ze zwałowiska to kwestia, kiedy zostanie ono przekształcone- wyjaśnia wójt Stolarczyk.