Komunikacja miejska w gminie Wieluń. Ratusz unieważnił przetarg na obsługę autobusów. Burmistrz proponuje powrót do płatnych przejazdów

Problemy z wyborem przewoźnika

Komunikację miejską od wielu lat obsługuje PKS Wieluń, a przewozy finansuje gmina. Ratusz ustala też rozkłady jazdy. Obecna umowa z przewoźnikiem wygasa z końcem lipca. O tym, kto będzie wozić mieszkańców od 1 sierpnia, miał zdecydować przetarg ogłoszony przez Urząd Miejski w marcu. To już jednak nieaktualny scenariusz, bo przetarg został unieważniony. Ogłoszony zostanie kolejny, jednak nie ma najmniejszych szans na wybór wykonawcy przed 31 lipca.

Czy to oznacza, że komunikacja miejska przez pewien czas nie będzie funkcjonować? Burmistrz nie bierze pod uwagę takiej opcji. Zakłada, że PKS będzie kontynuował świadczenie usługi na podstawie zlecenia udzielonego w trybie bezprzetargowym. Pytanie, czy firma się zgodzi, a jeśli tak, to na jakich warunkach? Póki co nie są prowadzone rozmowy w tej sprawie.