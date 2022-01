Imprez w Wieluniu i regionie było w 2021 roku było niewiele, ale te były wyjątkowe ZDJĘCIA

29. Finał WOŚP w Wieluniu

31 stycznia w Wieluniu podobnie jak w całej Polsce odbył się 29.Finał WOŚP 2021 w Wieluniu. Tegoroczna tradycyjna licytacja na antenie Radia ZW przyniosła rekordową kwotę 60 tys. 800 zł. Zlicytowane zostały złote, srebrne i bursztynowe serduszka oraz przyczepka. Na ulicach miasta kwestowało ponad stu wolontariuszy, a koncerty, które nie mogły odbyć się w kinie można było obejrzeć online. To była udana impreza.

Finał WOŚP 2021 w Wieluniu. Ponad setka wolontariuszy i mieszkańcy chętni, by pomagać

Wieluńskie Święto Kolorów 2021

Chcą zakazu organizowania Holi w Wieluniu. Co na to burmistrz?

Dożynki gminy Wieluń w Starzeniach Dożynki gminy Wieluń wróciły do kalendarza imprez w naszym regionie po roku przerwy. 15 sierpnia odbyły się w Starzenicach, a gospodarzami imprezy były: sołectwa Starzenice i Małyszyn. Zabawa była przednia.

Wojewódzkie Święto Chrzanu w Osjakowie

Wojewódzkie Święto Chrzanu w Osjakowie jak co roku przyciągnęło tłumy. O oprawę artystyczną organizowanej po raz 10. imprezy zadbali lokalni wykonawcy. W trakcie święta, które odbyło się 29 sierpnia nie mogło zabraknąć degustacji potraw z chrzanem w roli głównej, które przygotowały stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich. Gwiazdą wieczoru był zespół Budka Suflera.

Budka Suflera gwiazdą Wojewódzkiego Święta Chrzanu. To był niezwykły koncert ZDJĘCIA

Przegląd Folkloru Ziemi Wieluńskiej w Osjakowie

Doroczne święto kultury ludowej z powiatu wieluńskiego po roku przerwy wróciło do Osjakowa. W 2020 r. organizację imprezy uniemożliwiła epidemia. Do uczestnictwa w tegorocznej edycji zespołów folklorystycznych nie trzeba było specjalnie namawiać. W sobotę 21 sierpnia do nadwarciańskiej miejscowości zjechało ponad 20 grup. Tak jak poprzednim razem, Powiatowy Przegląd Folkloru Ziemi Wieluńskiej im. Marka Dery zorganizowano w altanie przy Gminnym Ośrodku Kultury.