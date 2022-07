Hotel i SPA w Wielgiem coraz bliżej. Gmina Ostrówek sprzedała już działki

Wszystko wskazuje na to, że mieszczący się na terenie Wielgiego w gminie Ostrówek zespół dworski zostanie przekształcony w hotel ze SPA i stajnią. Takie plany mają prywatni inwestorzy: Paweł i Ewa Szataniakowie, którzy są w trakcie zakupu dworu w Wielgiem.

Aby zrealizować ambitny plan inwestorzy potrzebowali jednak jeszcze części terenu należącego do gminy Ostrówek ze stawem i drogami. Żeby teren należący do gminy mógł zmienić właściciela konieczne było przekształcenie dróg w grunty, czego dokonano już pod koniec ubiegłego roku. Jak mówił wówczas wójt gminy Ostrówek Ryszard Turek, do takiej decyzji przychylili się radni, z których większość była zdania, że nie można blokować nikomu możliwości rozwoju.

W minionym tygodniu,, 28 czerwca gmina Ostrówek sprzedała już inwestorowi dawne drogi przekształcone obecnie w dwie działki za łączną kwotę ponad 56 tys. zł.