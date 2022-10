Najbogatsze gminy powiatu wieluńskiego na podst. rankingu "Wspólnoty" za 2021 rok

Zgodnie z najnowszym rankingiem zamożności samorządów "Wspólnoty" tradycyjnie najbogatszą gminą wiejską w Polsce jest Kleszczów, gdzie dochód za 2021 rok w przeliczeniu na mieszkańca wyniósł ponad 36,5 tys. zł. Spośród gmin wiejskich powiatu wieluńskiego najwyżej, na bardzo dobrym 319 miejscu znalazł się Osjaków, gdzie dochód per capita przekroczył 4 tys. zł. Mimo, że gmina Osjaków w porównaniu do rankingu za rok 2020 zaliczyła spadek z 289 miejsca w Polsce, to nadal pozostaje liderem w naszym powiecie nie tylko w swojej kategorii wyprzedzając nieznacznie w wysokości dochodów na mieszkańca gminę Wieluń sklasyfikowaną w kategorii miast powiatowych.

Niewiele mniejsze dochody per capita od Osjakowa osiągnęła w ubiegłym roku gmina Wierzchlas. Niespełna 4 tys. zł na osobę dało temu samorządowi 393 miejsce w Polsce. To spory skok w rankingu w porównaniu do wyników za rok 2020, gdzie Wierzchlas znalazł się na 464 pozycja.