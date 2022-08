Dzień Cebuli i Ziemniaka 2022 w Wierzchlesie ZDJĘCIA

Niedziela w Wierzchlesie upływa pod znakiem imprezy przeznaczona je dla całych rodzin. O godz. 15 rozpoczął się tam Dzień Cebuli i Ziemniaka, wydarzenie organizowane przez stowarzyszanie "Wierzchlesiaki", które na stałe wpisało się w kalendarz imprez w tej gminie.

Jak mówił wójt gminy Wierzchlas Leszek Gierczyk, impreza łączy w sobie historię z teraźniejszością.

Uprawa cebuli w szerszym wymiarze, która zawsze kojarzyła się z Wierzchlasem to jest niestety już przeszłość, a uprawa ziemniaków to jak najbardziej teraźniejszość. To spotkanie historii z teraźniejszością to doskonało okazja do spotkania się tutaj całych rodzin nie tylko z Wierzchlasa ale i całej naszej gminy - mówił Leszek Gierczyk.